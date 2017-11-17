З початку року в Україні через сексуальне насильство потерпіли понад 4,5 тисячі дітей – поліція

В Україні зареєстровано понад 4300 кримінальних проваджень, у яких потерпілими від сексуального насильства є діти.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

"Якщо говорити в цілому, то у нас зареєстровано понад 4300 кримінальних проваджень, у яких потерпілими є діти. Загальна кількість цих дітей становить 4700", - заявив він.

За його словами, у 2017 році порівняно з минулим роком діти частіше зверталися до поліції щодо фактів сексуального насильства чи сексуальної експлуатації стосовно них.

"Від дітей надійшло близько 1200 заяв. І це фактично 10 відсотків від загальної кількості повідомлень про насильство щодо дітей. Тобто діти самі ініціювали дзвінок. Ця динаміка має позитивну тенденцію. Якщо минулого року це було близько 6% від загальної кількості, то цього року - вже 9%. Тобто діти стали частіше звертатися", - зауважив Бушуєв.

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Він уточнив, що 70 % потерпілих дітей від сексуального насилля чи експлуатації є жертвами тих людей, які входять до їхнього кола довіри.

Він підкреслив, що однією з причин цієї позитивної тенденції є просвітницька робота.

"Ми це пов'язуємо з результатами конкурсного підходу і широкої участі не тільки громадськості, а й Національної поліції в просвітницькій роботі, в реалізації певних проектів, пов'язаних з роботою з дітьми в школах. Широкого розповсюдження набуває у нас проект "Шкільний офіцер поліції", до якого долучена патрульна поліція", - зазначив він.

Водночас Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зазначив, що сьогодні об’єктом сексуального злочину стають діти 10-12-річного віку.

18 листопада 2015 року було започатковано Європейський день захисту дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації.