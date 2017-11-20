Батько повідомив про погіршення стану здоров'я утримуваного в РФ Павла Гриба

Стан здоров'я незаконно утримуваного в слідчому ізоляторі Краснодара (Російська Федерація) 19-річного українця Павла Гриба погіршується.

Про це повідомив батько Павла Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що сьогодні українські консули в РФ мали всього 7 хвилин для зустрічі з його сином.

"7 хвилин. Рівно стільки часу було сьогодні надано українським консулам для зустрічі з Павлом. Розмовляти українською - заборонено, ліки - заборонено. Павло капюшон не знімає, тіло обсипане виразками, стан здоров'я погіршується", - заявив Ігор Гриб.

"Молимось і віримо у швидке повернення на Батьківщину", - наголосив батько 19-річного українця.

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Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Краснодарський крайовий суд РФ не задовольнив апеляційну скаргу на обраний Павлу Грибу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 січня 2018 року і клопотання про призначення запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі). Пізніше стало відомо, що російські слідчі звинувачують Павла Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

У МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

18 жовтня Павлу Грибу було продовжено термін утримання під вартою до 4 січня 2018 року.

Російські слідчі звинувачують 19-літнього українця Павла Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі. Про це йдеться у переданому журналістам від адвоката хлопця фрагменті постанови про обрання запобіжного заходу українцю, де описуються злочини, що закидають незаконно затриманому.