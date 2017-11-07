У Росії суд залишив викраденого українця Гриба під вартою до 4 січня наступного року

Краснодарський крайовий суд РФ до 4 січня 2018 року залишив під вартою викраденого й незаконно утримуваного в Росії українця Павла Гриба. Про це в коментарі УНІАН повідомив його батько Ігор Гриб.

«Сьогодні була апеляція на запобіжний захід. Це було прогнозовано. Там вони ще нікого просто так не відпускали», - сказав батько.

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Він також зазначив, що сторона захисту просила відпустити його сина під домашній арешт, однак суд у задоволенні клопотання відмовив.

Ігор Гриб також повідомив, що його сина не доправили до зали суду, де була присутня його мати та адвокат. Павло Гриб перебував на відеозв’язку з СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі). Пізніше стало відомо, що російські слідчі звинувачують Павла Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

У МЗС України заявляли, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба. 11 вересня адвокат Андрій Сабінін провів зустріч з юнаком.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

18 жовтня Павлу Грибу було продовжено термін утримання під вартою до 4 січня 2018 року.