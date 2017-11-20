Настав час для Трампа надати Україні летальну зброю – екс-заступник генсека НАТО

Колишній заступник генсека Північноатлантичного альянсу, експерт центру досліджень міжнародних відносин США Atlantic Council Александер Вершбоу переконаний, що настав час президенту США Дональду Трампу надати летальну зброю Києву, що стане кращим запобіжником для подальшої агресії Росії та сприятиме відновленню суверенітету України.

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Про це Вершбоу написав у своєму Twitter.

«Час для Трампа скасувати ембарго Обами на летальну оборонну зброю для України», - заявив він, додавши, що це буде «найкращий спосіб запобігти новій російській агресії та сприяти дипломатичному вирішенню для відновлення українського суверенітету, з чим Путін погодився в Мінську».

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на брифінгу в Києві новопризначений помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл сказав, що США продовжують розглядати варіант надання Україні летальної зброї, питання надання Україні летального оборонного озброєння обговорювалось також під час переговорів з президентом України Петром Порошенком.

16 листопада Конгрес США схвалив і направив на підпис президенту Дональду Трампу проект закону про оборонний бюджет, що передбачає надання Україні у 2018 році 350 млн доларів на безпекову допомогу.