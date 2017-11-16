Сенат США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $350 мільйонів Україні

Сенат США схвалив проект бюджету Пентагону на 2018 рік, загальний обсяг якого становить майже $700 млрд, пише Reuters.

Тепер документ буде направлений на підпис президентові США Дональду Трампу.

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Reuters зазначає, що оскільки і більшість у Сенаті і в Палаті представників належить республіканцям, Трамп ймовірно підпише прийнятий бюджет.

Проект бюджету, серед іншого, передбачає виділення $4,6 млрд на стримування Росії в Європі і $350 млн військової допомоги Україні.

На підтримку військових операцій США за кордоном витратять $65,8 млрд. На додаткові заходи щодо розвитку протиракетної оборони виділять ще $5,9 млрд.

Як повідомляв УНІАН, раніше проект бюджету був затверджений Палатою представників конгресу США. За прийняття оборонного бюджету проголосували 356 членів Палати представників, 70 проголосували проти.