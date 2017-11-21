Розслідування справ Майдану не стало пріоритетом держави - Горбатюк

Розслідування злочинів, здійснених проти учасників Майдану під час Революції Гідності, за чотири роки так і не стало справою державного пріоритету.

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Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк. "Робота по розкриттю злочинів - це робота всієї держави, це не може бути робота одного окремого слідчого підрозділу. І якщо говорити про цей час, коли здійснювалось розслідування нами, то я можу впевнено на сьогоднішній день сказати, що справи щодо розслідування злочинів під час протестних акцій - це не стало справою державного пріоритету, це не стало справою державної ваги", - сказав він.

За словами Горбатюка, зацікавленість щодо встановлення істини у цих справах є "лише в слідчих і прокурорів, в родинах Небесної сотні і потерпілих, а також в адвокатів Небесної сотні".

Він додав, що допомоги від інших правоохоронних органів чи державних чиновників немає.

Говорячи про проблематику в роботі, Горбатюк заявив, що це, зокрема, стосується допомоги оперативних підрозділів щодо розкриття злочинів, вчинених правоохоронцями, підтримки керівництва Генеральної прокуратури щодо достатнього забезпечення штату слідчих підрозділів, а також проблеми розгляду справ у судах.