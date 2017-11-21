У МЗС Білорусі прокоментували висилку їхнього дипломата з України

У Міністерстві закордонних справ Білорусі вважають рішення української сторони щодо висилки білоруського дипломата з України безпідставним.

Про це йдеться у повідомленні на сайті білоруського зовнішньополітичного відомства у відповіді білоруським журналістам.

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«Розцінюємо рішення української сторони щодо висилки дипломата посольства Білорусі в Україні як абсолютно безпідставне. Висловлюємо жаль у зв'язку з цим недружнім кроком Києва», - зазначили у МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України у відповідь на оголошення Білоруссю українського дипломата Ігоря Скворцова персоною нон-грата в цій країні вислало з України співробітника посольства Білорусі в Києві.

В українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що співробітник посольства Білорусі висланий з Києва за принципом взаємності.

17 листопада стало відомо, що 25 жовтня в Мінську співробітники КДБ Білорусі затримали власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН у Мінську, громадянина України Павла Шаройка.

За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, Шаройко звинувачують у шпигунстві і тримають у слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.

20 листопада в Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що «координацію розвідувальної діяльності» українського журналіста Шаройка здійснював співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що діяв під прикриттям посади радника Посольства України в Білорусі».

Український посол Кизим у коментарі білоруському виданню TUT.BY повідомив, що українська сторона на прохання білоруської відкликала з Мінська першого секретаря посольства України Скворцова. Відомо, що він залишив Білорусь після 25 жовтня, але конкретна дата не названа.