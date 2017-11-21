Україна вислала з Києва білоруського дипломата

Міністерство закордонних справ України у відповідь на оголошення Білоруссю українського дипломата Ігоря Скворцова персоною нон грата у цій країні вислало з України співробітника посольства Білорусі в Києві.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

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«У зв'язку з інформацією білоруської сторони щодо оголошення персоною нон грата співробітника посольства України у Білорусі хотіли б зазначити, що українська сторона на основі принципу взаємності також вислала білоруського дипломата з України», - сказала Беца.

Прізвище цього дипломата та інших подробиць вона не повідомила.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада стало відомо, що 25 жовтня в Мінську співробітники КДБ Білорусі затримали власного кореспондента «UA: Українське радіо» в Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН у Мінську, громадянина України Павла Шаройка.

За словами посла України в Білорусі Ігоря Кизима, Шаройка звинувачують у шпигунстві й утримують в слідчому ізоляторі КДБ Республіки Білорусь.

20 листопада у Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що «координацію розвідувальної діяльності» українського журналіста Шаройка здійснював співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який діяв під прикриттям посади радника Посольства України в Білорусі».

Український посол Кизим у коментарі білоруському виданню TUT.BY повідомив, що українська сторона на прохання білоруської відкликала з Мінська першого секретаря посольства України Скворцова. Відомо, що він залишив Білорусь після 25 жовтня, але конкретної дати не названо.