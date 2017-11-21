У Кремлі розповіли, про що говорили Трамп і Путін під час телефонної розмови

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив про «відсутність альтернативи» Мінським угодам.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

«При розгляді кризової ситуації на південному сході України Президент Росії звернув увагу на відсутність реальної альтернативи безумовному виконанню мінських угод від 12 лютого 2015 року», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обговорено актуальну сирійську проблематику з урахуванням військової операції зі знищення терористів у Сирії, що завершується.

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Зокрема, Путін наголосив на готовності активно сприяти довгостроковому політичному врегулюванню в цій країні - на основі резолюції Ради безпеки ООН 2254, в руслі домовленостей, досягнутих в Астанинському форматі, і положень Спільної заяви, схваленої президентами Росії і США 11 листопада на саміті форуму «Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництво» у В'єтнамі. Констатовано, зокрема, що ця заява викликала позитивну реакцію в Близькосхідному регіоні.

Також Путін поінформував Трампа про основні підсумки зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом, що відбулася 20 листопада і на якій сирійський лідер підтвердив прихильність політичному процесу, проведенню конституційної реформи і президентських і парламентських виборів.

«У більш широкому контексті Президент Росії знову висловився на користь налагодження спільної з США роботи на антитерористичному напрямі, відзначивши практичну важливість координації зусиль між спецслужбами обох країн. Ця теза була підтримана Президентом США», - йдеться в повідомленні.

Також Путін і Трамп обмінялися думками про стан справ на Корейському півострові, наголосивши на доцільності пошуку вирішення проблеми шляхом переговорів, дипломатичними засобами.

Крім того, вони торкнулися обстановки в Афганістані, яка викликає стурбованість у зв'язку зі зростанням терористичної і наркотичної загроз.

«З обох сторін висловлено задоволення цією розмовою, яка мала діловий і змістовний характер», - заявили в Кремлі.