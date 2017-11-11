Трамп і Путін поговорили про ситуацію в Україні, але "без деталей"

Під час короткої розмови президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін згадували про Україну, але не обговорювали цю тему, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає радіо Свобода.

Читайте такожПутін відреагував на інформацію про можливе розміщення на Донбасі 20 тисяч миротворцівУ цій розмові промовлялося слово «Україна», «констатувалося, що ситуація складна», але детального обговорення не було, сказав Пєсков журналістам у Данангу у В’єтнамі, де раніше Трамп і Путін у перебігу міжнародного саміту коротко перетнулися кілька разів.

Трамп, зі свого боку, теж заявляв після коротких зустрічей із Путіним, що волів би обговорити з ним, зокрема, Україну. Як сказав він журналістам у президентському літаку, яким він летів із Дананга до в’єтнамської столиці Ханоя, в перебігу однієї з цих коротких розмов він кілька разів перепитав Путіна щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, а той кілька разів заперечив. «Ну не можу ж я стояти і сперечатися з ним. Я б краще поговорив з ним про те, щоб він забрався з Сирії, я б краще взявся працювати з ним щодо України», – додав президент США.

Сам Путін, зі свого боку, на своїй підсумковій прес-конференції після саміту організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці заявив, що «нічого не чув» і «нічого не знає» з приводу повідомлень про пропозицію США щодо миротворчих сил ООН для окупованої частини українського Донбасу. Йшлося про статтю в американському виданні The Wall Street Journal за 9 листопада про те, що США готуються найближчими днями обговорити з російськими посадовцями пропозицію розмістити на сході України 20 тис. миротворців ООН.