США закликали Росію негайно звільнити українця Сущенка

Представництво США при ОБСЄ закликало РФ негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенко. Про це заявив офіційний представник США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

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"Сполучені Штати глибоко стурбовані тим, що московський суд може присудити журналісту Роману Сущенку до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві. Ми закликаємо Росію зняти ці звинувачення", - підкреслив Камиан.

"Сполучені Штати також стежать за справами Миколи Карпюка та Станіслава Клыха, яких засудили в травні 2016 за звинуваченням у неправдивому "тероризмі". Ми закликаємо Росію повернути їх в Україну", - підкреслив американський дипломат.

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання перед ОБСЄ, поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив Каміан.