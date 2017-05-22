У Кремлі одержали лист сина арештованого українця Сущенка

16:17, 22 травня 2017
Політика
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У Кремлі заявили, що отримання листа не змінює суті того, що ставиться у вину Сущенку.

Син Сущенка написав лист особисто Путіну з проханням повернути батька додому / фото president.gov.ua

У Кремлі заявили, що одержали лист сина арештованого українського журналіста Романа Сущенка, але це «абсолютно не змінює суті того, що йому інкримінується».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Дійсно було передано лист, написаний дитиною. Він дійсно був, але це абсолютно не змінює суті того, що ставиться у вину пану Сущенку. Пов'язано це з його діяльністю, спрямованою проти нашої держави», - сказав прес-секретар російського президента, відповідаючи на запитання УНІАН, чи отримав Володимир Путін цей лист.

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Як повідомляв УНІАН, 17 травня 9-річний син Сущенка написав лист особисто Путіну з проханням повернути батька додому.

14 травня президент України Петро Порошенко заявив, що обговорював з Путіним питання звільнення Сущенка та інших полонених. За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Сущенка у в'язниці з сім'єю.

ФСБ РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

18 травня, Московський міський суд визнав законним рішення Лефортовського районного суду столиці РФ про продовження арешту Сущенку до 30 червня.

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Теги: #Кремль#Син Сущенка написав листа Путіну