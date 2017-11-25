"Халіфи на годину": експерт спрогнозував сумне майбутнє Захарченка та Плотницького

На тимчасово окупованій території Донбасу ключові фігури бойовиків – це "халіфи на годину".

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Таку думку висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, повідомляє «Главред».

Снєгірьов пояснив, що ватажки бойовиків не є самостійними гравцями, а їх поведінка безпосередньо залежить від політичних інструкцій з Москви.

"У разі, якщо хтось з лідерів бойовиків намагається демонструвати незалежність поглядів від Москви, його чекає фізична ліквідація. Як тільки Захарченко або Плотницький перестануть бути цікавими Москві, їх у кращому випадку покладуть в скриньку давнини, але, зазвичай, їх спіткає більш сумна доля – вони будуть фізично ліквідовані. Мавр зробив свою справу – мавр має піти. Без сентиментів до тієї чи іншої персони", – розповів експерт.