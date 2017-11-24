У Путіна про приїзд ватажка "ЛНР" Плотницького до Москви: "не питання Кремля"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приїзд ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького в Москву – це "не питання Кремля".

Як передає кореспондент УНІАН в РФ, також Пєсков заявив, що Росія «зберігає свою прихильність» Мінським домовленостями.

«Я, як і раніше, не коментую ситуацію з Плотницьким і з «ЛНР». Власне, приїзд Плотницького до Москви - це не питання, яким займається адміністрація президента», - сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що позиція Москви, яка неодноразово декларувалася Путіним, залишається незмінною.

«Альтернативи Мінським домовленостями немає, і Росія зберігає свою прихильність до того підпису, який під цими домовленостями поставив президент Путін», - заявив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували в центрі Луганська значну кількість військової техніки і озброєних осіб, було перекрито дороги й заблоковано роботу установ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Луганську відбуваються розбірки не тільки між місцевими бандами, а й між російськими спецслужбами.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ ввійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ і спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.