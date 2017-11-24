КСУ визнав неконституційним автоматичне продовження запобіжного заходу

Конституційний суд України визнав неконституційним положення ст. 315 Кримінального процесуального кодексу України щодо автоматичного продовження запобіжного заходу у разі відсутності клопотань сторін процесу. Про це повідомив голова секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Богдан Крикливенко на своїй сторінці у Facebook.

"Від сьогодні неконституційними є положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу. Про що це? Про те, що відтепер продовження запобіжного заходу автоматичним бути не може", - написав він.

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Також Крикливенко зазначив, що це рішення Конституційного суду – перше у 2017 році.

Згідно з текстом КПК, доступним на сайті Верховної Ради України, у третьому реченні ч. 3 ст. 315 КПК України йдеться: "За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим".

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада направила на висновок КСУ два законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності. Мова йде про президентський документ щодо скасування недоторканності нардепів з 1 січня 2020 року.