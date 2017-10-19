Скасування депутатської недоторканності: Рада направила законопроекти на висновок КСУ

Верховна Рада направила на висновок КСУ два законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності. Мова йде про президентський документ щодо скасування недоторканності нардепів з 1 січня 2020 року. За дане рішення проголосували 336 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Таким чином, цією постановою президентський законопроект включено до порядку денного сесії. Також даний законопроект направлено до Конституційного суду для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Внесений главою держави законопроект «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів, реєстраційний номер 7203) передбачає вилучити з чинної редакції Основного закону норму про те, що «народні депутати не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

При цьому залишається норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Законопроектом передбачається, що цей закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

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Крім того, парламент ухвалив постанову «Про включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради восьмого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) і про його направлення до Конституційного суду». Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 328 із 360 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою включено до порядку денного законопроект «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» (реєстраційний номер 6773), поданий народним депутатом Юрієм Левченком та ще 157 депутатами.

Верховна Рада вирішила направити законопроект до Конституційного суду для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції норму про те, що «народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані».

Також вносяться зміни до Прикінцевих положень Конституції, якими передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН раніше, 18 жовтня комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту відправити на розгляд Конституційного суду кожен із двох законопроектів про внесення змін до Конституції щодо депутатської недоторканності.

На засіданні комітету розглядалося 2 законопроекти, один з яких був внесений за реєстраційним номером 6773 ще 19 липня 2017 року групою народних депутатів, а інший, з реєстраційним номером 7203, був вчора внесений президентом України. Обидва законопроекти пропонують вилучити норму статті 80 Конституції України, відповідно до якої “народні депутати України не можуть бути без згоди ВРУ притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані”.