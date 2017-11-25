Конгрес українців закликає світ визнати Голодомор актом геноциду всіма урядами держав та ООН

Всупереч намаганням комуністичних владних структур знищити український народ та спробам дезінформувати і стерти з людської пам'яті злочини Голодомору, сьогодні правда про нього добре задокументована.

На цьому наголошує Світовий конгрес українців у своїй заяві з нагоди 85-ої річниці Голодомору 1932-1933 років, текст якої передано УНІАН.

«У суботу, 25 листопада, міжнародна спільнота приєднається до світового українства у вшануванні жертв Голодомору 1932-33 років - геноциду українського народу, який залякав, але не зламав українську націю в своєму прагненні жити в гідності та на свободі», - йдеться у документі.

В СКУ повідомили, що вони розпочинають пам’ятні заходи до 85-ої річниці Голодомору, які відбуватимуться упродовж року і завершаться в листопаді 2018 року.

«Обов’язком кожного, хто живе у вільному світі, є врахувати уроки Голодомору не лише з метою підтримки українського народу, але й для захисту принципів правди, демократії та основних людських прав», - підкреслюється в заяві.

СКУ закликає міжнародне співтовариство зміцнити свої зусилля, спрямовані на подальше підвищення міжнародної обізнаності про Голодомор та сприяння визнанню Голодомору актом геноциду всіма урядами держав світу та Організацією Об'єднаних Націй.

«СКУ також закликає всіх нащадків жертв Голодомору стати голосом членів родини, які більше не можуть говорити самі за себе. Нам треба помолитись за душі жертв Голодомору, запалити свічку пам'яті про них та розповісти їхні спогади», - додали автори заяви.

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***Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.Однак, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Щороку Український інститут національної пам’яті пропонує спеціальну тему Дня для підкреслення певного аспекту цієї трагедії. Цьогоріч такою темою є «Голодомор - помста за свободу, помста за революцію».

У Києві та інших містах України відбудуться жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів.