В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Цього року виповнюється 85 років організованому комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.

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Згідно з іншими джерелами, у пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини, щогодини – 1 тис. 440, щодоби – 34 тис. 560. Таким чином, загинули 4,5 млн українців.

У Києві та інших містах України відбудуться жалобні заходи із вшанування пам’яті жертв Голодоморів, Світовий конгрес українців організовує вшанування у багатьох країнах світу.

Жалобні заходи у Києві відбудуться біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві за участі президента України Петра Порошенка, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради, представників дипломатичних установ, священиків, громадськості.

О 16.00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбудеться вже традиційна громадська акція «Запали свічку пам’яті». Кожен громадянин може запалити свічку і встановити її на підвіконні (чи на балконі), ушанувавши таким чином пам’ять мільйонів українців, яких було вбито голодом в Україні.

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Президент України Петро Порошенко 20 вересня під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку закликав держави-члени ООН ухвалити рішення про визнання Голодомору актом геноциду українського народу.

Він наголосив, що Організація Об’єднаних Націй завжди відігравала провідну роль у забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися.

«72-та сесія Генеральної асамблеї співпадає з 85-тою річницею одного з найбільш смертоносного злочину ХХ століття - Голодомору. Це був штучний голод в Україні в 1932-1933 роках, організований тоталітарним режимом Сталіна, який призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців», - заявив тоді Порошенко.

Він зауважив, що доктор Рафал Лемкін, автор Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН в 1948 році, назвав знищення української нації «класичним прикладом геноциду».

Офіційно засудили та визнали Голодомор геноцидом українського народу понад 20 країн світу. Водночас уряд російський відкидає, що голод був спрямований проти нації, і заперечує, що це був акт геноциду.