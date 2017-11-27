Українській делегації немає що робити в ПАРЄ в разі повернення РФ до Асамблеї – Ар’єв

Українській делегації немає що робити в ПАРЄ в разі повернення до Асамблеї російських представників.

Таку думку висловив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, реагуючи на побоювання генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда з приводу можливого виходу Росії із організації. Ар’єв вважає, що у випадку повернення РФ до ПАРЄ, всі резолюції Асамблеї втратять сенс внаслідок самознищення.

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«Стокгольмський синдром чи вірус Аграмунта? Але маски зірвані. Генеральний секретар Ради Європи Ягланд відкрито виступив за повернення Росії в ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то на мою думку, українській делегації там більше нема чого робити, бо з того моменту всі резолюції Асамблеї втратять сенс внаслідок самознищення», – підкреслив Ар’єв.

Він припускає, що ПАРЄ може не «купитися» на маніпуляції Ягланда, «який давно прагне знизити вплив парламентарів в Раді Європи шляхом дискредитації її представницького органа». Для цього, вважає голова української делегації, Росія є дуже зручним інструментом.

«Проте наразі ці відвертості можуть обернутися проти самого генсека Ради Європи, адже на такі вояжі і перемовини, про які йдеться в статті FT, йому не давали мандат ні в Парламентській Асамблеї, ані в Комітеті Міністрів», – додав Ар’єв.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у коментарі виданню The Financial Times висловив занепокоєння, що Російська Федерація може покинути Раду Європи.

За словами Ягланда, Москва може покинути організацію, якщо її вимоги не будуть виконані, що у підсумку позбавить 140 мільйонів росіян можливість звертатися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, у якому третина справ стосується РФ.

"Це дійсно буде дуже, дуже погано, якщо Росія вийде, тому що конвенція та суд є дуже важливими для російських громадян", - сказав Ягланд.

"Це матиме негативні наслідки для Європи, тому що ми матимемо Європу без Росії. Це буде великим кроком назад для Європи", - наголосив Ягланд.

Ягланд відкинув чутки, що посадовці з Москви погрожували вийти з організації у приватних розмовах з ним. Але генеральний секретар РЄ попередив, що відмова сплачувати внески до бюджету організації або відмова виконувати рішення Європейського суду з прав людини може призвести до самостійного виходу РФ з організації або виходу за ініціативи інших держав.