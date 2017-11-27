У Раді Європи розглядають можливість скасування санкцій проти РФ

У Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України. Про це заявив генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times, як повідомляє "Радіо свобода".

За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

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Нині Москва вимагає відновлення права голосу для своєї делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, яка здійснює контроль за Європейським судом із прав людини, а також дотриманням Конвенції про права людини 1949 року. Права цього голосу Росія позбулася після анексії українського Криму в 2014 році.

«Ніхто не хоче давати сигнал, що ми приймаємо анексію Криму. Справа не в підриві цієї принципової позиції», – уточнив Ягланд, додавши, що представники Ради Європи повинні «в перспективі мати на увазі мандат» організації, який передбачає «захист прав людини в Росії, в Криму і будь-де на континенті».

«Було б дуже погано, якби Росія покинула (Раду Європи), …тому що конвенція (про права людини 1949 року) і (Європейський) суд (із прав людини) так важливі для російських громадян», – пояснив Ягланд. На його думку, «це буде і негативна подія для Європи».

«У нас буде Європа без Росії. Це буде великим кроком назад для Європи», – переконаний Турбйорн Ягланд.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе раніше заявляла, що Україна не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації Росії.