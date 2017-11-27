Фаріон пройшла перевірку на поліграфі, щоб довести Гордону, що не працює на ФСБ (відео)

Екс-депутатка Верховної ради та член ВО "Свобода" Ірина Фаріон пройшла перевірку на поліграфі, аби довести, що не працює на спецслужби Росії. Підставою для перевірки стала суперечка з журналістом Дмитром Гордоном, повідомляє Вголос.

16 листопада під час ефіру «112 Україна» Ірина Фаріон заявила, що ті, хто не розмовляє українською мовою, не мають мати права на роботу чи освіту в Україні. У відповідь на це журналіст каналу Дмитро Гордон звернувся до співрозмовниці, що «через таких людей [як Ірина Фаріон] які поділяють таку точку зору, ми втратили Крим і частину Донбасу».

«Спостерігаючи за вами, вашими діями, вашими висловами в мене є два варіанти: або ви – російський агент, або психічно хвора людина», – заявив Дмитро Гордон.

Далі журналіст запропонував Ірині Фаріон пройти перевірку на детекторі брехні та дати відповідь на питання, чи є та агентом ФСБ Росії. Екс-депутатка Верховної Ради погодилась.

Перевірка відбулась у Львові, 24 листопада. Під час опитування Ірині Фаріон поставили 11 питань, які мали на меті з’ясувати, чи співпрацювала вона зі спецслужбами іноземних держав (зокрема, ФСБ Росії), сама або разом з кимось. А також, чи збирала інформацію для спецслужб або отримувала оперативний псевдонім.

Читайте такожФаріон влаштувала перепалку з журналістом через українську у прямому ефірі (відео)

Із ймовірністю у 90,35% експерт стверджує, що Ірина Фаріон агенткою спецслужб не була.

У висновку до проведеного опитування окремо було винесено зауваження, що на питання «Вам відомі люди, яким з метою виконання певної діяльності присвоювався оперативний псевдонім?» Фаріон відповіла ствердно.

«Людина визнає, що вона знала таких людей. І також це супроводжувалось вираженою реакцією на це запитання, що підтверджує її обізнаність. Але оскільки не було темою опитування в ході застосування поліграфа досліджувати, хто це саме, звідки ці люди їй відомі, це запитання не розвивалося далі. Темою опитування було тільки те, чи являється респондент у співпраці зі спецслужбами іноземної держави», - розповів ZAXID.NET експерт Олег Ясінський, який проводив перевірку.

За даними ЗМІ, у 2013 році стало відомо, що у 1988 році Ірина Фаріон вступила до КПРС. За її словами, вона це зробила «винятково з мотивів наукового, кар’єрного зростання» і назвала цей період у своєму житті «помилкою». До цього політична діячка своє членство у КПРС заперечувала.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Фаріон не пройшла до Львівської облради.