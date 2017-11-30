Скандал у прямому ефірі: нардеп назвав Євромайдан "держпереворотом" - п'ятеро народних обранців залишили студію (відео)

Після виступу народного депутата Євгена Мураєва в прямому ефірі NewsOne велика частина запрошених політичних діячів пішла зі студії.

Все почалося із заяви народного депутата України Світлани Заліщук, в якій вона ставила питання Мураєву щодо участі політика у подіях на Майдані. Відповідаючи на питання Заліщук, Євген назвав Майдан "державним переворотом", передає NewsOne.

"Де я був під час Майдану? У Києві. Я не вважаю, що це була революція - це був державний переворот", - заявив Мураєв.

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Після цих його слів послідувала реакція Юрія Левченка, який назвав Майдан "святою річчю", де загинула Небесна сотня.

Унаслідок перепалки він вийшов зі студії, а слідом за ним і велика частина запрошених.

"Є червоні лінії, які не повинні переходити ні ведучі, жоден канал у країні", - заявила народний депутат Альона Шкрум.

У підсумку студію залишили п'ять запрошених гостей: Юрій Левченко, Альона Шкрум, Леонід Ємець, Тетяна Острикова і Світлана Заліщук.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада спір про Степана Бандеру закінчився скандалом у прямому ефірі між Михайлом Саакашвілі та Ігорем Мосійчуком.