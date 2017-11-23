Скандал у прямому ефірі: нардеп з тростиною накинувся на Саакашвілі через Бандеру (відео)
Мосійчук вважає, що Саакашвілі не має права займатися політикою в Україні.
Спір про Степана Бандеру закінчився скандалом між Михайлом Саакашвілі та Ігорем Мосійчуком. Конфлікт стався під час програми "Український формат" на NewsOne.
Ігор Мосійчук запитав у Михайла Саакашвілі, він за Бандеру чи проти. На що Саакашвілі відповів, що він "за Україну".
"Якби Бандера був живий, він би у першу чергу знищував корупціонерів", - сказав Саакашвілі.
Однак Мосійчук звинуватив третього президента Грузії в корупції і підбіг до нього з тростиною.
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"Ви з компанією Саакашвілі щомісяця отримували по 200 тисяч! Ви, Саакашвілі, з компанією Шеварнадзе. Є платіжки! Його племінник їх оприлюднив. Ви також займалися корупцією в Грузії. Ви також корупціонер і вас за це переслідують", - заявив член "Радикальної партії".
Дістатися до Саакашвілі розлюченому Мосійчуку з тростиною в руках завадив ведучий Василь Голованов, який спиною прикрив третього президента Грузії.
Раніше екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що Україні потрібна нова влада і новий уряд, який він готовий очолити.