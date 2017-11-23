Скандал у прямому ефірі: нардеп з тростиною накинувся на Саакашвілі через Бандеру (відео)

Спір про Степана Бандеру закінчився скандалом між Михайлом Саакашвілі та Ігорем Мосійчуком. Конфлікт стався під час програми "Український формат" на NewsOne.

Ігор Мосійчук запитав у Михайла Саакашвілі, він за Бандеру чи проти. На що Саакашвілі відповів, що він "за Україну".

"Якби Бандера був живий, він би у першу чергу знищував корупціонерів", - сказав Саакашвілі.

Однак Мосійчук звинуватив третього президента Грузії в корупції і підбіг до нього з тростиною.

Читайте також"Не хочу подарунок Путіну робити": Саакашвілі запевняє, що не боїться їхати до Грузії

"Ви з компанією Саакашвілі щомісяця отримували по 200 тисяч! Ви, Саакашвілі, з компанією Шеварнадзе. Є платіжки! Його племінник їх оприлюднив. Ви також займалися корупцією в Грузії. Ви також корупціонер і вас за це переслідують", - заявив член "Радикальної партії".

Дістатися до Саакашвілі розлюченому Мосійчуку з тростиною в руках завадив ведучий Василь Голованов, який спиною прикрив третього президента Грузії.

Раніше екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що Україні потрібна нова влада і новий уряд, який він готовий очолити.