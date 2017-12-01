Справи причетних до розгону студентів на Майдані не розглядаються – Горбатюк
Горбатюк також стверджує, що деякі з підозрюваних продовжують обіймати свої посади.
На сьогодні по подіях 30 листопада 2013 року відкрито десятки проваджень, але справи за цими епізодам не мають вироків.
Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в коментарі Радіо Свобода.
"Загалом на сьогодні повідомлено про підозру або спрямовано до суду – це 22 особи, які слідство на підставі зібраних доказів вважає тими особами, які організували – це підозри колишньому президенту, колишньому голові РНБО, його заступнику, керівнику Міністерства внутрішніх справ, Київської міліції, і виконавців – це командиру "Беркуту" і безпосередньо бійцям", - розказав Горбатюк.
"А також, як відомо, обвинувальний акт знаходиться в суді стосовно колишнього голови КМДА Попова щодо пособництва в організації розгону", – додав він.
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Однак, за його словами, не можна стверджувати, хто саме вчинив злочин, оскільки вироків по жодному з цих епізодів немає.
Тривалий час в слідства була проблема зі встановленням безпосередньо виконавців цих злочинів. За останній рік ситуація змінилась і два бійця "Беркуту" були ідентифіковані, зібрані докази і обвинувальні акти стосовно них направлені до суду.
При цьому деякі з підозрюваних продовжують обіймати свої посади.
"І ще на сьогоднішній час є у нас командир взводу, якому повідомлено про підозру, і слідство теж йде до завершення, але слід відзначити, що ця особа, як була командиром взводу, так і залишається", – говорить Горбатюк.
Окрім того, за його словами, судами ці справи не розглядаються, і жодних гарантій того, що підозрювані не втечуть з України немає.
"Суди не обирають їм запобіжні заходи, тримання під вартою. Але їм наразі нема чого боятися, тому що тривалий розгляд справ залишається безрезультатним", - сказав він.
Раніше Горбатюк повідомляв, що підозру у справах щодо подій на Майдані загалом у 2013 і 2014 роках оголосили 380 особам. Суди визнали винними у вчинені злочинів 48 осіб.