У злочинах проти Майдану визнано винними 48 осіб – ГПУ

Керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявляє, що на сьогодні у злочинах проти Майдану судами визнано винними 48 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час брифінгу в Києві.

«Загалом у провадженнях, які розслідуються ГПУ повідомлено про підозру у вчиненні злочинів (часів Революції гідності – УНІАН) 225 особам, з яких - 34 високопосадовці, 137 – працівники органів внутрішніх справ, в тому числі 17 слідчих, 10 прокурорів, двоє судді та 42 цивільні особи – «тітушки», - зазначив Горбатюк.

За його словами, до суду скеровано 51 обвинувальний акт щодо 117 осіб. За результатами розгляду судами визнано винними судами 15 осіб, відносно 14 з них встановлено обвинувальні вироки.

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«Загалом результати роботи правоохоронних органів України щодо розслідування цих подій складають такі дані: повідомлено про підозру 380 осіб, з них 48 -високопосадовці, 203 правоохоронці, 25 слідчих, 16 прокурорів, 15 суддів. В цілому направлено до суду 154 обвинувальні акти стосовно 238 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 48 осіб та щодо 41 з них ухвалено обвинувальні вироки», - додав керівник департаменту ГПУ.

Разом з тим він уточнив, що на даний час реально відбуває покарання у вигляді позбавлення волі лише одна людина.

«З 41 двоє отримали лише вирок у вигляді позбавлення волі. Це двоє «тітушок». В одного - це 4,5 років, в іншого - 2,5 роки. В другому випадку вирок був у жовтні, суд виніс рівно такий вирок, що з урахуванням «закону Савченко» «тітушка» вийшов з-під варти в день винесення вироку», - сказав Горбатюк.

Також він повідомив, що в епізоді протистояння 18 лютого 2014 року («мирний наступ») зараз є один обвинувальний вирок щодо однієї особи. В епізоді штурму Майдану на 19 лютого Департамент спецрозслідувань ГПУ направив два обвинувальні акти в суд, ще в одному епізоді розгону 20 лютого направив два обвинувальні акти щодо 6 осіб.

Горбатюк зазначив, що в Департаменті спецрозслідувань працює 46 слідчих та 30 прокурорів.

***Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави акцій протесту.

21 листопада 2013 року Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Акції протесту почались того ж дня. Зокрема, на Майдані Незалежності у столиці мітингувальники встановили намети і перебували там цілодобово. У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» побили десятки активістів, переважно молодь, після чого на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності.

У результаті тодішній президент Віктор Янукович в лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян у центрі Києва, втік до Росії.