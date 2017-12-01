Зрив спецоперації під прикриттям: в НАБУ заявили про цілеспрямовану "диверсію" з боку силовиків

Перша заступниця голови міграційної служби Діна Пімахова не була ключовим об’єктом спецоперації з викриття корупції в ДМСУ. Про це розказала речниця НАБУ Дарина Манжура Громадському радіо.

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"Національне бюро розцінює дану ситуацію як свідому диверсію, сплановану і реалізовану за участю Служби безпеки України та Генеральної прокуратури. З квітня цього року тривала спеціальна операція під прикриттям, але і СБУ, і Генпрокуратура, своїм вчорашнім арештом цю операцію зірвали", — заявила Манжура.

"Перша заступниця голови міграційної служби Діна Пімахова не була ключовим об’єктом операції — каже Манжура.— Ціллю операції було розкриття великого злочинного угрупування та виявлення всіх учасників схеми".

Речниця НАБУ розповіла, що станом на ранок, 30 листопада, не було зв’язку з сімома оперативними працівниками НАБУ і їхнє місцезнаходження досі невідоме, але відомо, що з ними усе гаразд. За непідтвердженою інформацією вони були на місці проведення обшуку, в той час як за офіційною інформацією НАБУ там знаходилася лише одна людина.

Як повідомлялось, НАБУ заявляє про наявність доказів корупції першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, оприлюднивши відео, на якому агент НАБУ і чиновниця домовляються про видачу українських паспортів іноземцям за винагороду.

В ході операції під прикриттям під час спроби передачі хабара Пімаховій агента НАБУ затримали. Йому пред'явлено підозру у зв’язку з тим, що він провокував чиновницю Державної міграційної служби взяти хабара.