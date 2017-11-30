Ситуація довкола НАБУ: міжнародні експерти побоюються серйозніших "нападів" на агентство

У Міжнародній антикорупційній консультативній раді (МАКР) занепокоєні ситуацією довкола Національного антикорупційного бюро України і побоюються серйозніших "нападів" на цей орган. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники МАКР під час прес-конференції у Києві.

"Вчора ввечері СБУ та представники Генеральної прокуратури арештували одного з детективів НАБУ. Як вони кажуть, за провокацію хабара. Це ніщо інше, як розслідування протягом декількох місяців НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно підозри, що Державна міграційна служба має корупцію високого рівня", - сказав член МАКР Драго Кос.

Читайте такожPorsche Cayenne та кредит на квартиру: що відомо про чиновницю ДМС, через яку влаштували "підставу" для НАБУ

Натомість, додав він, СБУ обшукала приміщення НАБУ та затримала детектива НАБУ, а також "зруйнувала всю операцію". "Вони не лише зруйнували операцію. Вони зруйнували операційну спроможність НАБУ працювати в рамках антикорупційних заходів", - вважає Кос.

Так, наголосив він, у організації "глибоко занепокоєні, що це може означати початок навіть ще більш серйозних нападів на НАБУ, яке почало добиватися результатів".

"Ми ухвалили рішення, що ми будемо просити про зустріч європейського комісара Гана (комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган - УНІАН), надсилати листи всім відповідним міжнародним організаціям, просити їх сприймати останні події", - сказав він і додав, що Україна робить крок назад від свого задекларованого бажання протидіяти корупції, особливо на високому рівні.

Крім того, він додав, що організація продовжуватиме моніторинг зазначених подій в Україні, і нагадав про необхідність створення антикорупційних судів.

Кос підсумував, що якщо подібні події довкола антикорупційних органів триватимуть і надалі, то це означатиме, що це "кінець НАБУ, а потім вже й кінець САП".

"Я думаю, що це матиме великі наслідки. Не лише для протидії корупції в Україні, але також і загалом. Тому ми дійсно занепокоєні і сподіваємося, що це була лише помилка та непорозуміння. Так чи інакше, хтось має за це відповідати", - констатував він.

Крім того, голова МАКР Карлос Кастресана також висловив занепокоєння ситуацією довкола НАБУ. "Це може зашкодити всім зусиллям, які здійснюються останнього року щодо протидії корупції в Україні", - сказав він.

Говорячи й про інші країни світу, Кастресана зауважив, що тоді, коли "слідчі органи, прокурорські органи успішно працюють, виносять справи на розгляд суду, - є певна реакція, певна помста". "І це дуже серйозно. Треба пам'ятати про таку помсту", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, у НАБУ заявили, що 29 листопада під час документування "одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям".

За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання "заохочення" у сумі 30 тисяч доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у відомстві наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності "організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ".

У НАБУ висловили переконання, що "має місце спланована диверсія" проти працівників Бюро та САП, реалізована "СБУ та санкціонована генеральним прокурором України".

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.

Посадовець повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї у довіру й почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак він продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ, затриманому під час спроби дати хабара, сьогодні оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) и ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України і висловив думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.