Всього 49 вироків, з них реальних - 2: Горбатюк розповів про результати розслідування справ Майдану (відео)

У ході розслідування злочинів проти Майдану серед 49 вироків реальні лише два. Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ефірі програми "Право на владу".

"Всього 49 вироків, а реально 2 вироки позбавлення волі. Але другий хоч і відбувся теж стосовно тітушки, але нажаль він не викликає задоволення тому, що суддя виніс такий вирок, щоб він, реальна міра покарання, а він був під вартою щоб він в день винесення вироку був звільнений з під варти з врахуванням "закону Савченко". Ще ведеться робота, яка не відображена в повідомленнях про підозру, але вона потрібна, вона йде...", - заявив він.

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Також Горбатюк звинуватив Порошенка, Луценка і Авакова у затягуванні розслідувань щодо Майдану.

"Я звинувачую [у затягуванні розслідування] керівників правоохоронних органів і керівництво держави. [Винні] генеральний прокурор Луценко, міністр внутрішніх справ Аваков, голова СБУ Грицак і відповідно керівник держави, який відповідає за це", - сказав він.

Як відомо, українські правоохоронні органи розслідують понад три тисячі злочинів, які були скоєні під час Революції Гідності, що почалася чотири роки тому 21 листопада.

Про підозру повідомили 380 особам, із них щодо 239 осіб обвинувальні акти направили до судів. 48 осіб визнані винними. Лише одна людина відбуває реальний термін за ґратами. І той - тітушка, не співробітник правоохоронних органів.