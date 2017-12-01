Горбатюк звинуватив Порошенка, Луценка і Авакова у затягуванні розслідувань щодо Майдану

Керівництво правоохоронних органів і керівництво держави не зацікавлені у розслідуванні злочинів на Майдані.

Про це під час ток-шоу "Право на владу" заявив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Я звинувачую [у затягуванні розслідування] керівників правоохоронних органів і керівництво держави. [Винні] генеральний прокурор Луценко, міністр внутрішніх справ Аваков, голова СБУ Грицак і відповідно керівник держави, який відповідає за це", - сказав він.

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За словами Горбатюка, його підлеглі їздили до Литви, щоб перейняти досвід розслідування подій у Вільнюсі 1990 року. Литовські правоохоронці розповіли їм, що активізація розслідування відбулася лише після зміни президента країни.

Нагадаємо, українські правоохоронні органи розслідують понад три тисячі злочинів, які були скоєні під час Революції Гідності, що почалася чотири роки тому 21 листопада. Про підозру повідомили 380 особам, із них щодо 239 осіб обвинувальні акти направили до судів. 48 осіб визнані винними. Лише одна людина відбуває реальний термін за ґратами. І той - тітушка, не співробітник правоохоронних органів.