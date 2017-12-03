У Києві завершився марш за ухвалення закону про імпічмент президента

У Києві на Європейській площі завершилась акція «Марш за народний імпічмент», організована партією «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі. Як передає кореспондент УНІАН, у марші взяли участь понад 5 тис. осіб.

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Учасники акції пройшли колоною за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - Алея Героїв Небесної сотні - вулиця Шовковична - вулиця Грушевського. Хода завершилась на Європейській площі, де нині проходить мітинг, під час якого виступають політики та активісти. Згідно з анонсом заходу, завершення мітингу планується о 15:00.

Під час ходи активісти вшанували пам’ять загиблих учасників Євромайдану на Алеї Героїв Небесної сотні. На перехресті вулиці Банкової та Алеї Героїв Небесної сотні активісти поклали на дорозі плакати, на яких були написані обіцянки президента України, які, на думку учасників акції, він не виконав. Під час ходи мітингувальники вигукували гасла: «Геть бариг!», «Імпічмент!» та «Київ, вставай!». Колону супроводжували працівники поліції. Порушень громадського порядку поки не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, у поліції стверджують, що в марші брали участь приблизно 1500 осіб. За правопорядком під час акції стежать близько 1200 правоохоронців.