За порядком під час "маршу Саакашвілі" у Києві стежить близько 1200 правоохоронців, ситуація спокійна – поліція

У Києві за порядком під час маршу, учасники якого вимагають ухвалення закону про імпічмент президента, стежить близько 1200 правоохоронців, ситуація спокійна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Правоохоронці супроводжують марш, участь у якому, за попередніми підрахунками, беруть приблизно 1500 осіб. Акція стартувала у парку імені Тараса Шевченка, звідти колона рушила у центр столиці. За порядком стежать близько 1200 осіб: заходи проходять спокійно», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, у Києві проходить марш, учасники якого вимагають ухвалення закону про імпічмент президента.