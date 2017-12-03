За порядком під час "маршу Саакашвілі" у Києві стежить близько 1200 правоохоронців, ситуація спокійна – поліція
14:04, 03 грудня 2017Суспільство
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У Києві проходить "марш Саакашвілі", учасники якого вимагають ухвалення закону про імпічмент президента.
За порядком під час маршу у Києві стежить близько 1200 правоохоронців / фото Страна
У Києві за порядком під час маршу, учасники якого вимагають ухвалення закону про імпічмент президента, стежить близько 1200 правоохоронців, ситуація спокійна.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції Києва.
«Правоохоронці супроводжують марш, участь у якому, за попередніми підрахунками, беруть приблизно 1500 осіб. Акція стартувала у парку імені Тараса Шевченка, звідти колона рушила у центр столиці. За порядком стежать близько 1200 осіб: заходи проходять спокійно», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, у Києві проходить марш, учасники якого вимагають ухвалення закону про імпічмент президента.
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