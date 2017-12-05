Савченко зустрілася із заступником ватажка "ДНР" - ЗМІ

Народний депутат Надія Савченко знову їздила на окуповані території, де провела зустріч із заступником ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка Ташкентом.

Сама Савченко поки не коментує цю інформацію, передає "Главком", посилаючись на джерело у правоохоронних органах.

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Справжнє ім'я бойовика із позивним "Ташкент" - Олександр Тимофеєв. Він - "міністр доходів і зборів ДНР", за даними ЗМІ, особа, наближена до ватажка терористів.

Савченко й раніше бувала на окупованих територіях. Те, що вона пішла на перемовини із терористами, свого часу викликало хвилю обурення у суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2017 року бойовики заявили, що Савченко і керівник українського центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.