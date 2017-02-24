Бойовики показали, як Савченко прибула в "ДНР" (фото)
21:56, 24 лютого 2017Війна
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Керівник українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан та депутат Верховної Ради України Надія Савченко прибули сьогодні до виправної колонії в Макіївці.
Савченко перебуває в Макіївці / Сайт бойовиків
Вони перебуває на території установи, передає один із сайтів терористів.
Зазначається, що візит проходить у закритому режимі. "Депутат привезла із собою з України посилки для ув'язнених від родичів", - йдеться у повідомленні сайту бойовиків.
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Як повідомлялося, сьогодні бойовики заявили, що Савченко і керівник українського центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених. Сама Савченко вже пояснила свою поїздку в окупований Донецьк.
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