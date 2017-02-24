Бойовики показали, як Савченко прибула в "ДНР" (фото)

Вони перебуває на території установи, передає один із сайтів терористів.

Зазначається, що візит проходить у закритому режимі. "Депутат привезла із собою з України посилки для ув'язнених від родичів", - йдеться у повідомленні сайту бойовиків.

Читайте такожСавченко не попередила СБУ про поїздку до окупованого Донецька

Як повідомлялося, сьогодні бойовики заявили, що Савченко і керівник українського центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених. Сама Савченко вже пояснила свою поїздку в окупований Донецьк.