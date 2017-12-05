Нова зустріч Волкера і Суркова: у Кремлі поки не уточнили час і місце переговорів

Дату і місце зустрічі помічника президента Росії Владислава Суркова і спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера буде анонсовано після погодження.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. «Коли все буде погоджено, ми все повідомимо», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, коли і де пройде наступний раунд переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня посол США у РФ Джон Хантсман повідомив, що четвертий раунд переговорів між спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим заплановано на наступному тижні.

13 листопада в Белграді (Сербія) відбулася третя зустріч Волкера і Суркова. За її підсумками американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусилля для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

У свою чергу Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН стосовно розміщення миротворців на Донбасі. «Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звичайно. Але все-таки три - не дорівнює нулю. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков.