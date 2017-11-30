Сурков сподівається на проведення наступної зустрічі з Волкером на початку 2018 року

Помічник президента РФ Владислав Сурков сподівається на проведення наступної зустрічі зі спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером на початку 2018 року.

Про це Сурков сказав в коментарі ТАСС.

"Швидше за все, вже в новому році. Сподіваюся, що на початку наступного року", - сказав Сурков.

Він вважає, що настав час прийняти на засіданні Ради безпеки ООН проект російської резолюції про розміщення миротворчих сил ООН на сході України.

"Ми з Куртом чудово одне одного розуміємо. Позиція Росії щодо остаточного замирення Донбасу гранично ясно виражена в нашому проекті резолюції Радбезу ООН. Що тут обговорювати? Приймати треба", - заявив Сурков.

Він упевнений, що "Росія виступила з реалістичною і реалізовуваною мирною ініціативою", і стверджує, що ті, хто не підтримує російське бачення розміщення миротворців, "не хочуть миру".

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін висловив згоду на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У свою чергу 7 вересня Порошенко підкреслив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ

20 вересня Порошенко під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН, сказав, що гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви є її бажанням легалізувати своїх «маріонеток» на Донбасі і заморозити конфлікт назавжди. Він підкреслив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша направити технічну оціночну місію в Україну, щоб виробити варіанти безпеки і політичної присутності ООН на Донбасі.

13 листопада в Белграді (Сербія) відбулася зустріч Волкера і Суркова. За її підсумками американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

У свою чергу Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі. «Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - двадцять дев'ять абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звичайно. Але все-таки три - не дорівнює нулю. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков.

Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.