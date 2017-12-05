Саакашвілі проводив акції за кошти Курченка-Януковича, щоб захопити владу - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що лідер партії “Рух нових сил” Міхеїл Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

«Сьогодні я оприлюднюю першу частину операції Служби безпеки України та Генеральної прокуратури по зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні», - сказав Луценко.

За його словами, це стосується співпраці ряду політиків.

Читайте такожУ центрі Києва прихильники Саакашвілі ламають паркан і знову будують барикади

«В першу чергу Саакашвілі з членами організованого злочинного угрупування Януковича, в першу чергу Сергія Курченка, за гроші яких Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Януковича-Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування та відновлення контролю над активами, які вони придбали в свій час в Україні в кримінальний спосіб», - сказав він.

«Встановлено, що особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Северіон Дангадзе за узгодження із самим Саакшвілі звернувся через довірену особу до Сергія Курченка, що переховується від переслідування українських правоохоронних органів в місті Москва з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів організованого злочинного угрупування. Нами зафіксовано отримання з російського боку до оточення Саакашвілі близько півмільйона доларів США, приблизну половину суми якої було вручено Северіону Донгадзе під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр і фіксацію самої передачі», - сказав Луценко, додавши що з правоохоронними органами співпрацювали декілька українців, які перебували на території Москви і дали закриті свідчення в рамках цієї кримінальної діяльності.

Читайте такожУ центрі Києва прихильники Саакашвілі ламають паркан і знову будують барикади

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках розслідування справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.