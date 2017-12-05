У київській квартирі Саакашвілі проходить обшук (онлайн-трансляція)

У київській квартирі лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі проходить обшук. Про це заявив його соратник Давид Сакварелідзе.

"У Михайла Саакашвілі будинку ламають двері! Вулиця Костьольна 7, кв 32. Збираємося!", - написав він у Facebook.

Як зазначає "Українська правда", за словами Сакварелідзе, Саакшвілі знаходиться на даху будівлі.

За даними джерел, це справа Генеральної прокуратури. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу "Альфа" в рамках кримінального провадження щодо політиків-втікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Біля будівлі в центрі Києва знаходиться багато спецпризначенців.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі анонсував наступного тижня блокування Адміністрації президента.

Оновлено. Пізніше Саакашвілі затримали. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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