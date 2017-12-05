ГПУ оприлюднила запис розмови Саакашвілі з біглим олігархом Курченком (відео)

Генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції оприлюднив запис розмови екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі з біглим олігархом Сергієм Курченком.

Видання LB.ua розшифрувало представлену Генпрокуратурою бесіду.

Михайло Саакашвілі: Альо, Сергій, добрий день! Як там у вас?

Сергій Курченко: Добрий вечір! У нас добре, а як у вас справи?

Михайло Саакашвілі: Ну... все... рухаємося в правильному напрямку, я думаю...

Сергій Курченко: Ясно. Угу, угу.

Михайло Саакашвілі: Я... мені... мені мій друг передавав, так сказати, що з вами спілкувався, і він дуже задоволений, дякував.

Сергій Курченко: Ясно. Дивіться, ось фундаментально, що хотів обговорити. У мене в Україні є бізнес-інтереси, у мене є фінансові ресурси і у мене є в Росії можливість заходити в різні кабінети. І я зацікавлений в тому, щоб побудувати з вами якусь таку довгу історію. Можливо такий розвиток подій?

Михайло Саакашвілі: Я думаю, що просто треба вам з нашим другом поговорити на цю тему. В принципі, це окрема розмова, і треба поговорити, обговорити з ним це...

Сергій Курченко: А є у вас якийсь довірений чоловік, який може сюди приїжджати, сюди, де я, щоб ми через нього комунікували?

Михайло Саакашвілі: Я думаю, що завжди можна знайти людей, але просто треба обговорити з ними і ретельно пройтися по пунктах.

Сергій Курченко: Добре, а такий чоловік, якого ви можете нам надіслати, у вас є?

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Михайло Саакашвілі: Абсолютно, абсолютно.

Сергій Курченко: Ми дуже чекаємо, скажіть, коли. І ми точно знайдемо якусь модель.

Михайло Саакашвілі: Добре, домовилися.

Сергій Курченко: Добре, тоді ми від нашого спільного знайомого чекаємо контакт вашого чоловіка і його чекаємо в гості.

Михайло Саакашвілі: Добре, до побачення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратури і Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

З власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться в рамках розслідування справи про фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності.