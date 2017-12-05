Наразі мова про екстрадицію Саакашвілі не йде - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що наразі мова про депортацію чи екстрадицію лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі не йде, передусім передбачено допит. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

Читайте такожЗатримання Саакашвілі: сутички, барикади, бруківка і все інше, що зараз відбувається у Києві (онлайн)

«Зараз не йдеться про депортацію, зараз не йдеться про екстрадицію. Зараз йдеться про допит, підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину. І відповідальність буде відповідна», - сказав Луценко, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводили слідчі дії у квартирі політика.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак близько 100 агресивно налаштованих осіб заблокували проїзд цього авто.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримано у рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.