Війни між НАБУ та ГПУ немає - Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не існує війни між Національним антикорупційним бюро та Генпрокуратурою і вони спільно ведуть 20 розслідувань.

Про це він сказав під час брифінгу у Києві, у вівторок, як повідомляє "Українська правда".

За його словами, відомства не воюють між собою, а навпаки, ведуть спільні справи, яких більше 20 і це "багато про що говорить".

Читайте такожЗрив спецоперацій НАБУ: США засумнівалися у відданості України боротьбі з корупцією

"Але я, як керівник правоохоронної організації, не можу не помічати порушення закону, і не можу з цим миритися. Така моя посада, така моя доля", - сказав Луценко.

Він зазначив, що в Україні не існує такого поняття як "агент НАБУ", а є штатні працівники та позаштатні.

"Агент - це калька з англійської. В нашому законодавстві є штатні та не штатні працівники. На сьогодні два штатні працівники знаходяться на допиті", - сказав генпрокурор.

Також Луценко додав, що ніхто в ГПУ не розсекречував "так званих агентів НАБУ".

"Перші заяви про агента "Катерину" зробило НАБУ, в тому числі оприлюднили інформацією, де вона живе. За моїми переконаннями, так не мало бути", - сказав він.

Генпрокурор зазначив, що "легко сказати, що винні всі, крім тих, хто порушує закон, але треба прийняти це і почати працювати у законному полі".