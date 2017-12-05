Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про нейтралізацію московського плану «руської зими» в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

«Серед декількох тисяч людей, які вийшли під стіни Верховної Ради тоді – в листопаді, знаходиться жменька людей, які за кошти Януковича-Курченка, що діють під прикриттям ФСБ, планували захоплення приміщення Верховної Ради, занесення туди Саакашвілі – був один із планів, і навіть використання зброї…», - сказав генпрокурор.

За його словами, спецслужби терпляче та акуратно захищали право людей на мирний процес та захищали їх від «тої маленької жменьки, яка хотіла принести цих людей в жертву так званим «спецефектам».

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«Спецслужби обґрунтовано мали стосунок до особливих екстремістів у рядах цієї вузької команди реваншистів на чолі з (Міхеїлом) Саакашвілі… Ми змогли усунути небезпеку розвитку силового сценарію і пролиття крові, про які говорять ці кукловоди псевдомайдану. Думаю, СБУ в першу чергу треба дякувати за спокій на вулицях Києва і нейтралізацію московського плану «руської зими» у Києві. Хочу підкреслити, що це лише одна частина цього плану», - сказав генпрокурор.

При цьому Луценко зазначив, що деякі інші українські політики також підозрюються у незаконних діях.

«Далі буде – інші відомі на всю країну українські політики також вв’язалися у ще більш небезпечні ігри, і ми обов’язково доповімо суспільству і про них в той час, коли це буде вигідно слідству», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, однак активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички.

Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері у мікроавтобусі та звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано у рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 ККУ).

Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні і сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича та бізнесмена Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.

Довідка УНІАН. З 17 жовтня біля будівлі Верховної Ради триває акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Організаторами акції виступають партії "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Рух нових сил", "5.10", ВО "Свобода", "Національний корпус" і низка громадських організацій.

Крім того, 3 грудня у Києві відбувся «Марш за народний імпічмент», організований партією «Рух нових сил». У марші взяли участь понад 5 тис. осіб.