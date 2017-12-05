Саакашвілі отримував фінансування не лише від Курченка - Геращенко

Член колегії МВС, народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко заявляє, що фінансування екс-голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримував не лише від бізнесмена-втікача Сергія Курченка, а також і від колишніх міністрів, які працювали за часів екс-президента Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Геращенка, генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні на прес-конференції продемонстрував запис розмови Саакашвілі з Курченком, на якому чути, як вони обговорюють питання співпраці «для захисту інтересів і залишків бізнесу Сергія Курченка».

Також, додав депутат, Курченко «хотів збудувати із Саакашвілі довготривалі політичні відносини».

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«Були також оприлюднені кадри отримання грошей подвижником Саакашвілі Северіоном Дангадзе - керівником київського осередку партії «Рух нових сил», - додав парламентарій.

Він підсумував, що з інформації спецслужб стає ясно, що «фінансування прориву Саакашвілі, найму бойовиків, фінансування наметового табору, аж до виплат «добових», купівлі дров, продуктів харчування здійснювалося з території Російської Федерації, людьми з найближчого оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

«Не лише Курченко фінансував цей так званий «Міхо-майдан», були й інші люди, в тому числі міністри з оточення Януковича. Просто ця інформація ще чекає свого часу», - сказав Геращенко.

Відповідаючи на запитання, коли почалася відповідна спецоперація стосовно Саакашвілі, депутат повідомив, що вона почалася ще влітку - в той момент, коли «оточення Саакашвілі шукало фінанси для того, щоб повернутися в Україну й намагатися підірвати існуючий державний лад».

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.