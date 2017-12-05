Саакашвілі отримував фінансування не лише від Курченка - Геращенко
Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко заявляє, що Саакашвілі отримував гроші від «міністрів із оточення Януковича».
Член колегії МВС, народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко заявляє, що фінансування екс-голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримував не лише від бізнесмена-втікача Сергія Курченка, а також і від колишніх міністрів, які працювали за часів екс-президента Віктора Януковича.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
За словами Геращенка, генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні на прес-конференції продемонстрував запис розмови Саакашвілі з Курченком, на якому чути, як вони обговорюють питання співпраці «для захисту інтересів і залишків бізнесу Сергія Курченка».
Також, додав депутат, Курченко «хотів збудувати із Саакашвілі довготривалі політичні відносини».
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«Були також оприлюднені кадри отримання грошей подвижником Саакашвілі Северіоном Дангадзе - керівником київського осередку партії «Рух нових сил», - додав парламентарій.
Він підсумував, що з інформації спецслужб стає ясно, що «фінансування прориву Саакашвілі, найму бойовиків, фінансування наметового табору, аж до виплат «добових», купівлі дров, продуктів харчування здійснювалося з території Російської Федерації, людьми з найближчого оточення колишнього президента України Віктора Януковича.
«Не лише Курченко фінансував цей так званий «Міхо-майдан», були й інші люди, в тому числі міністри з оточення Януковича. Просто ця інформація ще чекає свого часу», - сказав Геращенко.
Відповідаючи на запитання, коли почалася відповідна спецоперація стосовно Саакашвілі, депутат повідомив, що вона почалася ще влітку - в той момент, коли «оточення Саакашвілі шукало фінанси для того, щоб повернутися в Україну й намагатися підірвати існуючий державний лад».
Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.