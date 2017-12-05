Як Саакашвілі витягали з авто силовиків (відео)

З'явилося відео, як прихильники витягали з авто силовиків лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Відео на своєму YouTube-каналі опублікувала "Страна".

Читайте такожСаакашвілі своєрідно відповів на обвинувачення ГПУ: Порошенко чистив туфлі Януковича

Під час сутичок прихильників політика із силовиками в центрі Києва його прихильники витягли його з машини СБУ.

Вони дістали Саакашвілі, вибивши ногами задні двері мікроавтобуса. Після цього екс-президент Грузії звернувся до присутніх.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради, де планується його виступ.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.