Прихильники витягнули Саакашвілі з авто силовиків

Активісти зламали двері у мікроавтобусі та звільнили екс-голову Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, він разом зі своїми прихильниками йде вулицею Костьольна.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед цим активісти розбили вікна у мікроавтобусі, в якому везли Саакашвілі.

Авто вдалося проїхати близько 10 м назад, після чого мітингувальники почали бити вікна з його лівої сторони.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ із балончиків, після цього автобус проїхав ще близько метра вверх заднім ходом.

Потім Саакашвілі разом з прихильниками рушили вулицею Костьольною в бік Майдану Незалежності. На одній руці у політика одягнуті кайданки.

Наразі на дорозі, де йдуть лідер партії «Рух нових сил» та його прихильники, правоохоронців немає.