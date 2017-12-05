Саакашвілі закликав киян прийти "після роботи" під Раду

Екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав киян після роботи прийти на площу Конституції біля парламенту і приєднатися до мирної акції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав зі сцени біля будівлі Верховної Ради України.

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«Я закликаю киян, закликаю українців з усіх регіонів: ми повинні сьогодні зібратися. Ми повинні мирно, спокійно сказати парламенту: «Досить нас дурити. ... Ви законодавчий орган України, досить злиднів, вистачить обману, вистачить репресій, вистачить того, що українці вимушені виїжджати». Я закликаю киян!», - підкреслив Саакашвілі.

Він відзначив масовість маршу за ухвалення закону про імпічмент президента, який відбувся у столиці в неділю, заявивши, що в акції взяли участь щонайменше 50 тис. осіб.

«Сьогодні повинні зібратися тут більше. Сьогодні ми повинні показати силу Києва, благородство Києва, самолюбство Києва і всієї України... Можна втрачати час. Нам потрібні люди. Якщо будуть люди – у нас все вийде. У нас є люди - повна площа, але після роботи закликаю киян прийти до нас», - сказав Саакашвілі.