Луценко закликав Саакашвілі з'явитися до слідчого для отримання процесуальних документів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі з'явитися до слідчого для отримання процесуальних документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.

За його словами, упродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб Саакашвілі отримав підозру.

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«Через 24 години вся правоохоронна система України зробить все необхідне, щоб апатрид Саакашвілі постав перед слідчим для пред'явлення підозри, а потім перед судом», – заявив він.

«Тим не менше, будучи людиною, яка дбає про спокій в Україні, вважаю, що прихід до слідчого СБУ завтра з 9.00 особисто Саакашвілі позбавить країну від зайвих потрясінь. Закликаю Саакашвілі… прийти до слідчого української держави для отримання в законний спосіб процесуальних документів», - наголсоив генпрокурор.

Він також наголосив, що протестувальники під Радою також повинні впродовж доби визначитися з своєю позицію, враховуючи оприлюднену інформацією.

"Але треба припинити зрештою виконувати сценарій Москви", - сказав він.