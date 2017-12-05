Луценко: знаємо наступного, хто за гроші Москви плануватиме розхитування ситуації в Україні

Генеральний прокурор Юрій Луценко наголошує, що вони знають наступного, хто за кошти Москви та у зв'язках з бойовиками на Донбасі плануватиме дії з підриву конституційного ладу в Україні.

Читайте такожЛуценко назвав прізвища нардепів, причетних до втечі СаакашвіліЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

"Служба безпеки України і Генпрокуратура володіє основними тезами плану ФСБ "русская зима в Киеве", які, зокрема, передбачали і описані сьогодні в наданій вам інформації дії", - сказав Луценко.

Він повідомив: "Ми знаємо наступного, хто буде планувати за кошти Москви, у зв'язках з керівництвом "ЛНР/ДНР" інші дії по підриву конституційного ладу в Україні. Ми це знаємо і ми це доведемо. Свого часу оприлюднимо".

Генпрокурор додав, що це багатоепізодний план, але СБУ та прокурори змогли дати відсіч першій його спробі.