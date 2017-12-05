Луценко назвав дії правоохоронців при затриманні Саакашвілі "неприпустимою слабкістю"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає неприпустимим слабкість проявлену сьогодні правоохоронними органами в ситуації із затриманням Саакашвілі.

Про це він сказав на засіданні парламенту.

«Сьогодні правоохоронна система України показала слабкість. Це не припустимо, бо будь-яка держава це обов’язкові права і обов’язкова відповідальність», - зазначив він.

Він ще раз закликав Саакашвілі самому прийти до слідства, а «усіх тих хто був введений в оману його демагогією згорнути намети і припинити нищити Україну».

Відповідаючи на запитання щодо знищення сьогоднішніми подіями міжнародного іміджу України, Луценко зазначив, що це не відповідає дійсності.

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«Сьогодні весь світ бачить, що українська держава вміє захищати себе, ми не допустили і розкрили оприлюднили і впевнений покараємо кримінальні дії тих хто за гроші Москви хоче знищити українську державу».

Луценко думає, що сьогоднішні проблеми із Саакашвілі, які викликають такі щирі посмішки у депутатів близько до трибуни сидячих з групи його підтримки і радіють тому, що він не був затриманий, тимчасові. Як казали колись брати-унсовці під час акції «Україна без Кучми» - приходить час розплати для всіх хто заманувся на українську державу».

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.