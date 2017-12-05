ГПУ просить Нацполіцію оголосити Саакашвілі у розшук

Генеральна прокуратура України підготувала та передала голові Національної поліції Сергію Князєву постанову про оголошення лідера партії «Рух нових сил», екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі у розшук. Про це речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Генеральна прокуратура України підготувала та передала до голови Національної поліції України Сергія Князєва Постанову про оголошення в розшук Міхеїла Саакашвілі, який втік з-під варти під час транспортування його на допит в СБУ», - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.