На мітингу Саакашвілі виступила євродепутатка з партії друга Путіна

Британський євродепутат Джейн Коллінз, яка є членом євроскептичної Партії незалежності Об'єднаного Королівства (UKIP), була присутня сьогодні на мітингу в Києві разом з Михеилом Саакашвілі. Про це пише "Європейська правда".

Ведучий на сцені біля Верховної ради представив Коллінз просто як депутата Європарламенту, не вказавши, до якої партії вона належить.

Як відомо, UKIP була основною рушійною силою в кампанії за вихід Британії з ЄС, а її колишнього лідера Найджела Фараджа називають другом президента РФ.

Читайте такожГеращенко заявив, що соратник Саакашвілі купив Bentley за гроші Курченка на організацію протестів

У 2014 році Коллінз була однією з 137 депутатів Європарламенту, які голосували проти ратифікації Угоди про асоціацію ЄС і України. У той же час в 2017 році її фамиили не було в списку євродепутатів, які голосували проти надання безвізового режиму Україні.

"Я сьогодні приїхала сюди, щоб поговорити з Мішею про захист прав дітей, захист прав людей. І ви можете уявити, що я відчувала, коли я на власні очі побачила, що його права просто знищують і принижують. Але те, що було сьогодні, це була ваша перемога, перемога Михайла і перемога прав людини в Україні. А також це була поразка вашого уряду в демократії, повернення до часів, коли арештовували політичних опонентів, такі як Тимошенко. І це велика ганьба", - сказала Експерт.

Як повідомляв УНІАН, вранці у будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто.

Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі і звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли під Верховну Раду.